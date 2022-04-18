Son dakika haberleri | Sahtecilik ve dolandırıcılık şebeklerine operasyon; 6 tutuklama

Denizli'de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde görevliler tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda cep telefonu ve aksesuar ele geçirildi. Ayrıca silah kaçakçılığından 2 kişi, eşya kaçaklığından ise 2 şüpheli yakalandı.

Denizli'de kaçakçılıkla mücadele suçlarında görevliler tarafından 11 ile 17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde eşya kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı. Yapılan aramada 22 adet kaçak cep telefonu ve 325 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ve 101 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDAN 6 ŞAHIS TUTUKLANDI

Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından aranan, hakkında yakalama emri bulunan, şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay 15 gün ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, "Özel Belgede Sahtecilik" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

(Semih Can Yılmaz - İHA)