Son dakika haberleri | Sahtecilik ve dolandırıcılık şebeklerine operasyon; 6 tutuklama
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Son dakika haberler: Denizli'de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde görevliler tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda cep telefonu ve aksesuar ele geçirildi.
Denizli'de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde görevliler tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda cep telefonu ve aksesuar ele geçirildi. Ayrıca silah kaçakçılığından 2 kişi, eşya kaçaklığından ise 2 şüpheli yakalandı.
Denizli'de kaçakçılıkla mücadele suçlarında görevliler tarafından 11 ile 17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde eşya kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı. Yapılan aramada 22 adet kaçak cep telefonu ve 325 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ve 101 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.
SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDAN 6 ŞAHIS TUTUKLANDI
Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından aranan, hakkında yakalama emri bulunan, şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay 15 gün ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, "Özel Belgede Sahtecilik" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
(Semih Can Yılmaz - İHA)