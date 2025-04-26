Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi

İki ülke arasında çatışmalar kritik noktada şiddetlendi!
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı
Hastanede skandal ihmal iddiası: 16 yaşındaki genç testislerden birini kaybetti

16 yaşındaki genç, testisini kaybetti

Sahte Pound ile Alışveriş Yapan İngiliz Turist Gözaltına Alındı

Sahte Pound ile Alışveriş Yapan İngiliz Turist Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahte pound ile alışveriş yaptığı belirlenen İngiliz turist J.A.C., gözaltına alındı ve adli işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sahte pound ile alışveriş yaptığı belirlenen İngiliz turist J.A.C., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen turist, sınır dışı edildi.

Marmaris 24 Nisan günü ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir SPA salonuna giden İngiliz turist, iddiaya göre sahte pound ile ödeme yaptı. Turistin işletmeden ayrılmasından kısa sürede sonra dövizin sahte olduğunu fark eden işletmeci durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine Marmaris Asayiş Şube Müdürlüğü ile Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

300 SAAT GÜVENLİK KAMERASI İZLENEREK ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 300 saat güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek şüphelinin konakladığı otel ve kimliği tespit edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile düzenlenen operasyonda şüphelinin kaldığı apart otel odasında arama yapıldı. Aramada 37 adet sahte 20 pound ele geçirilirken İngiliz Turist J.A.C., çeşitli iş yerlerinde bu paralardan kullandığını söyledi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Nisan günü adliyeye sevk edilen İngiliz turist J.A.C., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

Emniyet yetkilileri, başka mağdurların da olabileceğini, şikayetlerin değerlendirileceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.