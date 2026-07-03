Haberler

Antalya'da sahte kimlikle gayrimenkul satışı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da sahte kimlikle gayrimenkul satışı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yurt dışında yaşayan bir kişinin kimliği kullanılarak 6 milyon lira değerindeki gayrimenkulün sahte kimlikle satıldığı dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Paraya bloke konuldu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sahte kimlik düzenleyerek 6 milyon lira değerindeki gayrimenkulün satışını gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürüttükleri çalışmada, yurt dışında yaşayan M.E.Ö. adına sahte kimlik düzenlenerek, Döşemealtı ilçesindeki taşınmazının bilgisi dışında satışa çıkarıldığını belirledi.

Şüphelilerin, e-Devlet üzerinden tapu işlemlerine başvurduğu, emlakçı aracılığıyla alıcı A.K'nin taşınmazı Döşemealtı Tapu Müdürlüğünde 6 milyon lira karşılığında satın aldığı ve satış bedelinin şüphelilerin hesabına havale edildiği tespit edildi.

Parayı alan şüphelilerin daha sonra İstanbul'da bir kuyumcudan ziynet eşyası almaya çalıştıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonda, taşınmazı satan, olayı organize ettiği değerlendirilen ve kuyumcudan alışveriş yapmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Ekipler, banka görevlileriyle irtibata geçerek alıcı tarafından havale edilen 6 milyon liraya bloke koydu.

Operasyonda şüphelilerden ele geçirilen 3 cep telefonu, SIM kartları ile gayrimenkul sahibinin adına düzenlenmiş sahte kimlik kartına el konuldu.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

Kılıçdaroğlu ile görüştü! Tutuklanan komedyenden olay istek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi

Geleceği için beklenen karar geldi
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı! Stantlarının bir kısmını rakiplere ayıracak

Dev firmaya görülmemiş ceza! Resmen rakiplerinin reklamını yapacaklar
Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kazada bilanço çok ağır