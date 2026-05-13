İstanbul merkezli sahte fatura operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte fatura operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı. Ekonomik zorluk yaşayan kişilere paravan firma kurularak sahte fatura dağıtıldığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, ekonomik olarak zor durumda bulunan kişilerin üzerlerine paravan firma kurularak bunların üzerinden piyasaya sahte fatura dağıtıldığını belirledi.

Kurumlardan alınan HTS, hesap hareketi, vergi tekniği raporları sonrası şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 24 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYakup Yıldırım:

Bu çok kötü. İnsanlar niye böyle şeyler yapıyor? Gerçekten üzücü. Sahte fatura dağıtmak ciddi bir suç.

Haber YorumlarıŞeyhmus Elal:

Tabii ki yakalndılar (!) çünkü bu tür olaylar hep aynı şekilde gidiyo değil mi... ekonomik sıkıntıda olanları hedef alıp kullanmak, çok klasik bir yöntem işte

Haber YorumlarıÖmer Ateş:

Böyle şeyler görünce insanın canı çıkıyor ya ?? Benim de ağabeyim bir zamanlar aldanmıştı benzer bir durumda ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

