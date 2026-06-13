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Kırklareli merkezli, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik operasyonda 13 tutuklama

Kırklareli merkezli, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik operasyonda 13 tutuklama
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Kırklareli merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, sahte engelli raporu düzenleyerek kamuyu 100 milyon lira zarara uğratan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüpheliler arasında doktor ve tıbbi sekreterler de bulunuyor.

KIRKLARELİ merkezli 12 ilde sahte engelli raporu düzenleyip kamuyu 100 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 13'ü tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sahte engelli raporu düzenlenip devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi. Polis, yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın ardından sahte engelli raporu düzenleyen 2 organize suç örgütü tespit etti. Örgüt üyelerinin 'joker hasta' yöntemi kullanarak, gerçek hastaların kan, idrar örneklerini kullanıp rapor başına 150 bin lira aldıkları tespit edildi. Çalışmada, şüpheliler arasında 2 doktor ve 3 tıbbi sekreterin rüşvet aldığı, 1 öğretmenin de sahte raporla atamasının yapıldığı belirlendi. Sahte rapor alanların aralarında; ÖTV'siz araç alımı yapanların, haksız emekli olup engelli aylığı bağlatanların bulunduğu, kamunun yaklaşık 100 milyon lira zarara uğratıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında daha önce tutuklanan örgüt liderlerinin ardından Kırklareli, Diyarbakır ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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