Sahte Çekle 7 Milyon TL Dolandıran Şahıs Yakalandı

Sahte Çekle 7 Milyon TL Dolandıran Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya firmalarını dolandıran Arafat K., sahte çekle 7 milyon TL'yi alarak, 15 yıl hapis cezasıyla yakalandı ve tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya firmalarını sahte çekle 7 milyon TL dolandıran ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arafat K. (37) yakalanarak, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Sahte çek dolandırıcılığı' suçundan hakkında 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arafat K.'yi adresinde yakalayarak, gözaltına aldı. Mobilya firmalarını, verdiği 7 sahte çekle 7 milyon TL dolandıran Arafat K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.