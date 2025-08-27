Sahte Çekle 7 Milyon TL Dolandıran Şahıs Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya firmalarını dolandıran Arafat K., sahte çekle 7 milyon TL'yi alarak, 15 yıl hapis cezasıyla yakalandı ve tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Sahte çek dolandırıcılığı' suçundan hakkında 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arafat K.'yi adresinde yakalayarak, gözaltına aldı. Mobilya firmalarını, verdiği 7 sahte çekle 7 milyon TL dolandıran Arafat K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel