Haberler

Kocaeli merkezli 23 ilde 'sahte araç kiralama' operasyonu; 35 tutuklama

Kocaeli merkezli 23 ilde 'sahte araç kiralama' operasyonu; 35 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda, internet siteleri üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla vatandaşları dolandıran 46 kişiden 35'i tutuklandı. MASAK verilerine göre suçtan elde edilen para trafiği yaklaşık 954 milyon 974 bin TL olarak belirlendi.

KOCAELİ merkezli 23 ilde, internet siteleri üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 35'i tutuklandı. Soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre yaklaşık 954 milyon 974 bin TL olduğu saptandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Nisan günü 'araç kiralama' dolandırıcılığına yönelik projeli çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, internet arama motorlarına reklam vererek üst sıralara çıkardıkları sahte araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin, ilanlarda yer alan GSM numaraları aracılığıyla iletişime geçtikleri kişilere kurumsal firma izlenimi verip; kasko, sigorta poliçesi ve depozito bedeli gibi gerekçelerle farklı hesaplara peş peşe para yatırttıkları öğrenildi. Şüphelilerin, Kocaeli'de 13 olayın yanı sıra farklı illerde de çok sayıda benzer dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edildi. Soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin MASAK verilerine göre yaklaşık 954 milyon 974 bin TL olduğu saptandı.

35 TUTUKLAMA

Suç delillerinin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 19-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli merkezli 23 ilde özel harekat polisi destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 35'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla 1'i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi

Etkin pişmanlık ifadesi vermişti! Muhittin Böcek’e ev hapsi
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında düğümü çözecek isim böyle yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız

Beyaz Saray'dan o ülkeye tarihi rest: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddialarına yalanlama

"Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı" iddiası
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek

Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu