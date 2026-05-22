Kocaeli merkezli 23 ilde 'sahte araç kiralama' operasyonu; 35 tutuklama

KOCAELİ merkezli 23 ilde, internet siteleri üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 35'i tutuklandı. Soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre yaklaşık 954 milyon 974 bin TL olduğu saptandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Nisan günü 'araç kiralama' dolandırıcılığına yönelik projeli çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, internet arama motorlarına reklam vererek üst sıralara çıkardıkları sahte araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin, ilanlarda yer alan GSM numaraları aracılığıyla iletişime geçtikleri kişilere kurumsal firma izlenimi verip; kasko, sigorta poliçesi ve depozito bedeli gibi gerekçelerle farklı hesaplara peş peşe para yatırttıkları öğrenildi. Şüphelilerin, Kocaeli'de 13 olayın yanı sıra farklı illerde de çok sayıda benzer dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edildi. Soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin MASAK verilerine göre yaklaşık 954 milyon 974 bin TL olduğu saptandı.

35 TUTUKLAMA

Suç delillerinin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 19-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli merkezli 23 ilde özel harekat polisi destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 35'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla 1'i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

