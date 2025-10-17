Sahte Altın Satışı Yaparken Yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcuya sahte altın satarken yakalanan kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük Mahallesi'ndeki kuyumcuda bir kadının sahte altın satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine gelen ekipler, S.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerindeki piyasa değeri yaklaşık 47 bin lira olan sahte ziynet eşyasına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.