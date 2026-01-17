Haberler

Şahinbey Belediyesinden sömestir tatilinde öğrencilere kitap ve top hediyesi

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin sömestir tatillerini verimli geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla 1 milyondan fazla kitap ve spor yapmaları için top hediye etti. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitim yatırımlarının geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu vurguladı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin sömestir tatillerini daha verimli geçirmeleri için 1 milyondan fazla kitap ve spor yapmaları için top hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, ilçe genelinde ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için 1 milyon 150 bin kitap dağıtılırken, çocukların tatilde spor yapmaları ve fiziksel gelişimlerine katkı sunulması amacıyla top hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocuklara önem vediklerini belirtti.

Çocukları çok sevdiklerini ifade eden Tahmazoğlu, "Onlar ülkemizin geleceği ve umudu. Geleceğe onlarla çok daha güvenle bakıyoruz. İnsan sevdiği işi yapınca hiç yorulmazmış. Şimdi 15 günlük tatil zamanı. İlkokulda okuyan 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerimize 1 milyon 150 bin kitap dağıtıyoruz. Öğrencilerimiz hem tatil yapacak hem de kitap okuyarak ikinci döneme daha hızlı ve güçlü bir başlangıç yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu aktaran Tahmazoğlu, belediye olarak çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
