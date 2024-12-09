Sahil Güvenlikten Çocuklara Yüzme Eğitimi

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalanlara yüzme eğitimi vermeye başladı.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, dalış timi tarafından hafta sonları verilen eğitimlere Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesindeki Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerindeki merkezlerde kalan 5-16 yaş aralığındaki çocuklar katılıyor.

İlk etapta 15 çocukla başlayan yüzme eğitimlerinin mayıs ayına kadar toplam 200 çocuğa verilmesi planlanıyor.

Programda ayrıca çocuklar için deniz sevgisi ve denizcilik kültürüne ait bilgilerin verildiği eğitimler de yer alıyor.