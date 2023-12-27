Şahika Ercümen : Dünya şampiyonası Mısır'da, 100 metreyi geçeceğiz diye hayal ediyorum

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Gül KABA DEMİR- Emre Can URAN/İSTANBUL, (DHA) - Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, "2023 sezonu mükemmel diyebileceğim bir sezondu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 metreye dalmak benim için çok önemliydi. Yeni sezon çalışmalarına başladık. Önümüzdeki yarışmalarda da ülkemize madalya kazandırmayı ve rekor kırmayı hedefliyorum. Dünya şampiyonası da Mısır'da olacak. 100 metreyi geçeceğiz diye hayal ediyorum" dedi.

Yüzü olduğu moda markasının basın toplantısının ardından yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunan milli sporcu Şahika Ercümen, "2023 sezonu mükemmel diyebileceğim bir sezondu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 metreye dalmak benim için çok önemliydi. Ülkemize madalya kazandırmak, rekor kırmak çok kıymetliydi. Bu motivasyonla yeni sezon çalışmalarına başladık. Önümüzdeki yarışmalarda da ülkemize madalya kazandırmayı ve rekor kırmayı hedefliyorum" diye konuştu

"BAHAR, YAZ DÖNEMİNDE İNŞALLAH YENİ REKORLAR GELECEK"

Yeni yıl mesajı da veren Ercümen, "Takvim yeni yeni netleşiyor ama bahar, yaz döneminde inşallah yeni rekorlar gelecek. Dünyanın pek çok yerinde yıl boyunca antrenmanlar yapıyoruz. Muhtemelen dünya kupası Kuzey Amerika tarafında dünya şampiyonası da Mısır'da olacak. Orada ülkemize yeni bir madalya kazandırmak istiyorum. 100 metreyi geçeceğiz diye hayal ediyorum. 2024 inşallah 2023'ten iyi, başarılı ve verimli geçer. Her zaman yaptığımın üzerine koymayı hedefliyorum. O nedenle hepimiz için daha iyi bir sene olsun" ifadelerini kullandı.