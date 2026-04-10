Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türk iş insanlarının Özbekistan'da kurduğu tıbbi laboratuvarın açılışını yaptı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Sağlık hizmetlerinde de Özbekistan'a elimizden geldiğince destek vereceğiz ve daha iyi sağlık hizmeti sunması, bilimi üretebilmesini sağlayacağız"

Özbekistan'da temaslarını sürdüren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başkent Taşkent'te Türk iş insanları tarafından kurulan tıbbi laboratuvarın açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın da hazır bulunduğu açılış töreninde konuşan Memişoğlu, ata topraklarında hayata geçirilen bu yatırımda emeği bulunanlara teşekkür ederek, Özbekistan'ın kadim medeniyetin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin, liderler düzeyinde güçlü bir ivme kazandığını belirten Memişoğlu, geçmişte bu coğrafyada yetişen bilim insanlarının ürettiği bilimin, bugünkü teknoloji ve medeniyetin temellerini oluşturduğunu ifade etti.

Memişoğlu, bugün dünyada çatışma ve krizlerin arttığına dikkati çekerek, Türk dünyasının bilgi, bilim ve teknoloji üretimiyle küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşması gerektiğini dile getirdi.

Bilim ve teknolojinin önemine işaret eden Memişoğlu, geçmişte İbni Sina ve Farabi gibi alimlerin bu coğrafyada yetişerek dünya medeniyetine yön verdiğini hatırlattı.

"Bilgi, tecrübe ve yeteneklerimizi tüm Türk dünyasına karşılıksız olarak vermek ve paylaşmak istiyoruz"

Türkiye'nin son 20-25 yılda sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde ülkenin sağlık hizmetlerinde ileri seviyeye ulaştığını kaydetti.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin artık yalnızca sağlık hizmeti sunan değil, aynı zamanda bilgi ve teknoloji üreten ve geliştiren bir ülke konumuna geldiğini ifade ederek, "Bu bilgilerimizi, tecrübelerimizi ve yeteneklerimizi tüm Türk dünyasına karşılıksız olarak vermek ve paylaşmak istiyoruz." dedi.

Türk devletlerinin güçlenmesinin, ortak medeniyetin güçlenmesi anlamına geldiğini vurgulayan Memişoğlu, bu medeniyetin barış, sevgi ve dostluk temelleri üzerine kurulu olduğunu aktardı.

Açılışı yapılan laboratuvarın önemine de değinen Memişoğlu, patoloji, genetik ve biyokimya alanlarında hizmet verecek merkezin doğru teşhis ve tedavi süreçlerine katkı sağlayacağının altını çizdi.

Memişoğlu, genetik temelli kişiselleştirilmiş tıp alanında atılan bu adımın önemli olduğunu belirterek, "Sağlık hizmetlerinde de Özbekistan'a elimizden geldiğince destek vereceğiz ve daha iyi sağlık hizmeti sunması, bilimi üretebilmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Daha sonra tıbbi laboratuvarın kurdelesini kesen Memişoğlu, laboratuvarı gezerek incelemelerde bulundu.

Kemal Memişoğlu, Taşkent'teki incelemeleri kapsamında ayrıca Türk şirketleri tarafından inşa edilen ve Türk yönetici ve doktorlar tarafından hizmet sunulan Cumhuriyet Onkoloji ve Radyoloji Merkez Hastanesini ziyaret etti.

Burada faaliyet gösteren Türk yönetici ve doktorlarla sohbet eden Memişoğlu, hastanenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

