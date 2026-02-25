Haberler

Bakan Memişoğlu, Ankara'da bir ecza deposunda incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Selçuk Ecza Deposu'nu ziyaret ederek tedarik süreçleri ve İlaç Takip Sistemi uygulamaları hakkında bilgiler aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Selçuk Ecza Deposu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Memişoğlu, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

" Selçuk Ecza Deposu'nu ziyaret ederek tedarik süreçleri, depolama alanları ve lojistik altyapı hakkında yerinde incelemelerde bulunduk. Ziyaret kapsamında, ilaçların üretimden hastaya ulaşmasına kadar tüm aşamalarının izlenmesini sağlayan 'İlaç Takip Sistemi' uygulamalarına ilişkin bilgi aldık, sistemin sahadaki işleyişini değerlendirdik. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Mustafa Sonay Gürgen'e ve tüm Selçuk Ecza Deposu ailesine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
