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Şabanözü'nde Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

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Şabanözü'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Katılımcılar Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle yürüdü.

Şabanözü'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Şabanözü İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar, hükümet binası önünden başlayıp Ahmet Erdem Caddesi ve Asya Sokak üzerinden tekrar başlangıç noktasına ulaştı.

Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle yürüyen öğrenciler ile Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, yürüyüşe renk kattı.

Yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rabia Elif Toruk, katılımcılara ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yürüyüşe İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, kurum müdürleri, Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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