Haberler

Mahmut Arıkan'dan Tff'ye Tescil Tepkisi: Bu Sezon Küme Düşme Kaldırılmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, şike iddiaları gölgesinde geçen sezonun tescil edilmesine tepki göstererek, küme düşmenin kaldırılması ve liglerin adalet temelinde yeniden tescil edilmesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri tescil etmesine tepki göstererek, "Bu sezon; birçok kulüp başkanı ve futbolcunun adının karıştığı şike iddialarının gölgesinde geçen liglerin, adil şekilde tescil edilmesi mümkün değildir. Başta Kayserispor'umuz olmak üzere; alt ligler dahil bu sezon küme düşme kaldırılmalı, ligler adalet temelinde yeniden tescil edilmelidir" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından "Temiz futbol, adil yönetim" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bu sezon; birçok kulüp başkanı ve futbolcunun adının karıştığı şike iddialarının gölgesinde geçen liglerin, adil şekilde tescil edilmesi mümkün değildir. Aynı şirket tarafından yönetilen iki kulübün bulunduğu, kulüp başkanlarının şike soruşturmalarıyla anıldığı bir ortamda 'sportif rekabetten' söz edilemez. UEFA ve TFF mevzuatlarına açıkça aykırı olan bu tablo görmezden gelinmemelidir. Başta Kayserispor'umuz olmak üzere; alt ligler dahil bu sezon küme düşme kaldırılmalı, ligler adalet temelinde yeniden tescil edilmelidir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama

''Henüz yeni sözleşme teklifi almadım''
Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi sel vurdu! Çok sayıda can kaybı var
Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu

Beklenen açıklamayı yaptı!
Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir

Dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü

NATO'ya ait savaş uçakları, İHA'yı anında düşürdü
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor

Türk televizyonunun unutulmaz ismiydi! Son halini gören tanıyamıyor
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza