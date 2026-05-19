Mahmut Arıkan'dan Tff'ye Tescil Tepkisi: Bu Sezon Küme Düşme Kaldırılmalı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri tescil etmesine tepki göstererek, "Bu sezon; birçok kulüp başkanı ve futbolcunun adının karıştığı şike iddialarının gölgesinde geçen liglerin, adil şekilde tescil edilmesi mümkün değildir. Başta Kayserispor'umuz olmak üzere; alt ligler dahil bu sezon küme düşme kaldırılmalı, ligler adalet temelinde yeniden tescil edilmelidir" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından "Temiz futbol, adil yönetim" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bu sezon; birçok kulüp başkanı ve futbolcunun adının karıştığı şike iddialarının gölgesinde geçen liglerin, adil şekilde tescil edilmesi mümkün değildir. Aynı şirket tarafından yönetilen iki kulübün bulunduğu, kulüp başkanlarının şike soruşturmalarıyla anıldığı bir ortamda 'sportif rekabetten' söz edilemez. UEFA ve TFF mevzuatlarına açıkça aykırı olan bu tablo görmezden gelinmemelidir. Başta Kayserispor'umuz olmak üzere; alt ligler dahil bu sezon küme düşme kaldırılmalı, ligler adalet temelinde yeniden tescil edilmelidir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA