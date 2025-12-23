Mahmut Arıkan: "Venezuela'ya Yapılan Her Baskı, Aslında Bütün Bağımsız Ülkelere Verilmek İstenen Bir Mesajdır"

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik politikalarını eleştirerek " Venezuela'ya yapılan her baskı, aslında bütün bağımsız ülkelere verilmek istenen bir mesajdır. Bu mesajı ciddiye almak zorundayız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Latin Amerika ülkelerinde yayın yapan Venezuela merkezli devlet televizyonu teleSUR TV'ye verdiği röportajda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik politikalarını eleştirdi. Arıkan, Venezuela'ya karşı ABD tarafından gündeme getirilen uçuş ambargosu çağrısına ilk uyan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, bu tutumu eleştirdi.

ABD'nin Venezuela'ya karşı son dönemde attığı adımların, uluslararası hukuka ve devletlerin egemenlik ilkesine açıkça aykırı olduğunu vurgulayan Arıkan, bu müdahalelerin yalnızca Venezuela'yı değil, tüm bağımsız ülkeleri hedef alan bir baskı politikasının parçası olduğunu söyledi.

Arıkan, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik son müdahaleci adımları, uluslararası hukuka aykırı olduğu kadar, bağımsızlık ilkesine yönelik açık bir tehdittir" ifadelerini kullanarak, açık denizlerde bir ülkenin başka bir ülkeye ekonomik ya da askeri müdahalede bulunmasının Birleşmiş Milletler kararlarıyla sınırlandırıldığını, bu çerçeve dışında kalan her uygulamanın hukuken tartışmalı olduğunu dile getirdi.

Egemen bir ülkenin ticari varlıklarına el konulmasının, uluslararası deniz hukukunun en temel ilkeleriyle çeliştiğini belirten Arıkan, "Venezuela'ya yapılan her baskı, aslında bütün bağımsız ülkelere verilmek istenen bir mesajdır. Bu mesajı ciddiye almak zorundayız" dedi.

"ABD'nin meselesi Ddemokrasi değil, ekonomik ve jeopolitik çıkarlardır"

ABD'nin politikalarını da eleştiren Arıkan, son 30 yılda bu gerekçeyle yapılan dış müdahalelerin hiçbir bölgede istikrar getirmediğine dikkat çekti. Arıkan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik adımlarının demokrasiyle değil, tamamen ekonomik ve jeopolitik çıkarlarla ilgili olduğunun açıkça görüldüğünü ifade etti.

İslam coğrafyasının uzun yıllardır ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizminin ortaya çıkardığı terör, darbe, dış müdahale ve işgal politikalarıyla yüz yüze olduğunu belirten Arıkan, "Eğer bugün Venezuela'ya yapılanlara sessiz kalırsak, yarın aynı yöntemler başka ülkelere karşı da kullanılacaktır. Bugün İran, yarın Mısır, diğer gün Endonezya… Bunun bir sınırı yoktur. Önemli olan ilkeye sahip çıkmaktır" diye konuştu.