Rusya ve Katar Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Rusya ile Katar arasında sağlık, spor, finans ve ekonomi alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani başkent Moskova'da bir araya geldi.

Dar formatta başlayan görüşmeler, geniş formatta devam etti. Görüşmelerde, Rusya ile Katar arasında çeşitli alanlardaki işbirliği ile uluslararası ve bölgesel meseleler ele alındı.

Görüşmelerin ardından Putin ve Al Sani, iki ülke arasındaki yeni anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende konuşan Putin, Al Sani'ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Görüşmelerin ikili ilişkiler için verimli geçtiğini düşünüyorum. Büyük çalışma yapıldı. Konulan hedeflere ulaşacağımızdan eminim." dedi.

Katar Emiri Al Sani de Putin'in en kısa zamanda Katar'ı ziyaret edeceği umudunu dile getirdi.

Rusya ile Katar arasında, sağlık ve tıp eğitim alanında işbirliği anlaşması, ortak yatırım platformunun oluşturulmasına yönelik ortaklık anlaşması, spor ve finans alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.???????