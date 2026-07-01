Rusya Başbakanı Mişustin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü
Rusya Başbakanı Mişustin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ticaret, ekonomi ve kültür alanlarında işbirliğini ele aldı. Görüşme, iki ülke arasında son dönemde artan ticari kısıtlama ve karşılıklı eleştirilerin gölgesinde gerçekleşti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, Mişustin ile Paşinyan'ın telefonda görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Her iki başbakan ticaret, ekonomi, bilim, teknoloji, kültür ve insani alanlarda Rus-Ermeni işbirliğinin güncel konularını görüştü." ifadesi kullanıldı.
Rusya, son dönemde Ermenistan'dan balık, çiçek, sebze ve meyve ithalatına kısıtlamalar getirirken, iki ülke yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.
Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için Avrasya Ekonomik Birliği standartlarının geçerli olmayacağını açıklamıştı.