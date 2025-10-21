Rusya, Temiz Enerjinin Payını 2050'ye Kadar Yüzde 90'a Çıkarmayı Planlıyor

MOSKOVA, 21 Ekim (Xinhua) -- Rusya, temiz enerjinin enerji yelpazesindeki payını, 2050 yılına kadar yüzde 90'a çıkarmayı planlıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya'nın mevcut enerji üretim yapısında yenilenebilir enerji kaynaklarının yaklaşık yüzde 2, nükleer enerjinin yüzde 20 ve hidroelektrik enerjinin yüzde 19 paya sahip olduğunu söyledi. Novak, doğalgazın enerjideki payının yüzde 45, kömürünse yüzde 15 olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen perşembe günü Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu'nun genel oturumunda yaptığı konuşmada Rusya'nın enerji yelpazesinin dünya çapında "en yeşil" yelpazelerden biri olduğunu söyledi. Putin, uluslararası nükleer santral inşaatı pazarının yaklaşık yüzde 90'ının da Rusya'nın elinde olduğunu kaydetti.

Putin, Rusya'nın elektriğinin yüzde 87'sinin, minimum veya sıfır karbon emisyonu ile üretildiğini de sözlerine ekledi. Düşük karbonlu enerji yelpazesi, doğalgazdan üretilen, nükleer ve yenilenebilir enerjiyi içeriyor.

Novak, Rusya'nın enerji geliştirme stratejileri ve master planları çerçevesinde 2050'ye kadar kömürün enerji yelpazesindeki payının yüzde 15'ten yüzde 8-10'a düşürülmesinin, yenilenebilir enerjinin payınınsa yüzde 2'den yüzde 8-10'a çıkarılmasının öngörüldüğünü ifade etti. Novak, nükleer enerji üretiminin yüzde 20'den yüzde 25'e çıkabileceğini, doğalgaza bağlı enerji üretimininse yüzde 40-45 civarında kalacağını da belirtti.