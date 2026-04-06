Zelenskiy, Odessa'ya yapılan İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Odessa kentine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın, bu gece ülkesinin farklı bölgelerine İHA saldırıları düzenlediği bilgisini paylaştı.

Rus ordusunun, Odessa kentine yönelik saldırısında 1'i çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zelenskiy, 16 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Volodimir Zelenskiy, saldırı sonucu kentteki bazı ev ve enerji altyapıları ile bir anaokulu binasının hasar aldığını aktararak, "Binlerce aile elektriksiz kaldı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ayrıca bu gece Ukrayna'nın Çernigiv, Sumi, Dnipropetrovsk ve Harkiv bölgelerini de hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, Harkiv'de iki kişinin yaralandığını aktardı.

Zelenskiy mesajında, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya doğru 2800'den fazla İHA, yaklaşık 1350 adet güdümlü bomba ve faklı tipte 40'ın üzerinde füze fırlattığını belirterek, "Rusya durmayı planlamıyor." yorumunu yaptı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun bu gece ülkeye yönelik saldırıda kullandığı 141 adet İHA'dan 114'ünün etkisiz hale getirildiği vurgulandı.