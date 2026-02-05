Rusya'da Yeni Binek Otomobil Satışları Ocakta Yüzde 9,5 Geriledi

MOSKOVA, 5 Şubat (Xinhua) -- Rusya'da ocak ayında satılan yeni binek otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 düşüşle 80.604 adete geriledi.

Rusya merkezli otomotiv analiz ajansı Autostat'ın direktörü olan Sergey Tselikov çarşamba günü yaptığı açıklamada, yerli Lada markasının aylık 19.644 adetlik satışla pazar lideri olmaya devam ettiğini söyledi.

Çinli otomobil üreticisi Haval ise 10.726 adetlik satışla ikinci sırada yer alarak yabancı markalar arasında lider oldu. Üçüncü sırada ise 8.949 adetlik satışla Rusya'nın yeni markası Tenet yer aldı.

Tselikov, Rus binek otomobil pazarının ocak ayındaki performansının zayıf kaldığını, ancak bunun büyük oranda beklentiler dahilinde olduğunu belirterek, düşüşün yüzde 10'luk "kontrollü" bir aralıkta kaldığını ifade etti.

Tselikov 2025 yılının sonbaharında, geri dönüşüm ücretlerindeki artış ve katma değer vergisi zammının fiyatları yükselteceği beklentisiyle tüketicilerin araç alımını öne çekmesi sonucu talebin önemli ölçüde erkene kaydığını kaydetti.