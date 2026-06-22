Haberler

Putin'in özel temsilcisi Dmitriyev'den, Starmer'ın istifası sonrası "sırada Merz var" yorumu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, istifa eden İngiltere Başbakanı Starmer'ın politikalarını eleştirerek, aynı hataları sürdürmesi halinde sıradaki hedefin Almanya Başbakanı Friedrich Merz olacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasının ardından, "Politikalarını değiştirmezse sırada Almanya Başbakanı Friedrich Merz var." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Starmer'ın istifasına ilişkin paylaşım yaptı.

Starmer'ı göç, suç, enerji ve ekonomi alanlarında yanlış politikalar izlemekle suçlayan Dmitriyev, "Starmer'ın savaş yanlılığını ve yanlış politikalarını sürekli ifşa ederek bunu birlikte başardık. İngiltere'yi koruyamadı ve Batı medeniyetini yok ediyordu. Politikalarını değiştirmezse sırada Merz var." ifadelerini kullandı.

Dmitriyev, "İngiltere'nin son 10 yılda görev yapan 7 başbakanın yol açtığı sorunları çözmek için Winston Churchill gibi bir lidere ihtiyaç duyduğunu" savundu.

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek partideki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı

Kulisler yangın yeri! İşte Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Muslera Dünya Kupası'nda kötü anlamda tarihe geçti

Adını tarihe yazdırdı! Ama çok kötü anlamda
Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti
Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Su diye kafasına dikti! 3 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza