Rusya turizm sektörü temsilcileri Mardin'de tanıtım programına katıldı

Rusya'dan gelen 8 seyahat acentesi yöneticisi, Mardin'de düzenlenen B2B toplantısında yerel turizm temsilcileriyle bir araya geldi. Bölgenin turizm potansiyeli ve iş birliği fırsatları ele alındı.

Rusya'dan Türkiye'ye gelen turizm sektörü temsilcileri, Mardin'de düzenlenen tanıtım programına katıldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde Türkiye'ye gelen 8 seyahat acentesinin üst düzey yöneticisi, Artuklu ilçesindeki bir otelde düzenlenen B2B toplantısında yerel sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Programın açılışında konuşan Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Güngör, Rusya'dan gelen konukları Mardin'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kentin geleceğinin turizmde olduğunu ifade eden Güngör, "Bu şehir turizmle gelişecek, turizmle büyüyecek. Bu yönünü hiçbir zaman kaybetmeyecek. Yeni projelerimizle özellikle yabancı misafirlerimizi daha kapsamlı şekilde ağırlayacağız. Mardin turizmiyle ilgili bütüncül bir yaklaşımımız var. Mardin'in sadece merkezinin değil, bütün destinasyonları ve ilçelerinin turizm potansiyelini bir arada değerlendirip ön plana çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Deniz Güler de bölgenin tarihi, kültürel ve gastronomi alanındaki zenginlikleriyle uluslararası turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Güler, "Yerel paydaşlar olarak bu eşsiz değerleri koruyarak geliştirmek ve sürdürülebilir bir anlayışla dünya turizmine kazandırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak da bir konuşma yaptı.

TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın ise yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Rusya'dan gelen turizmciler, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'den katılan 115 turizm sektörü temsilcisiyle B2B görüşmeleri yaptı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
