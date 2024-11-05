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Rudong İli Yeşil Enerji Sektörünü Geliştiriyor

Rudong İli Yeşil Enerji Sektörünü Geliştiriyor
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Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Rudong ilçesi, kaynak geliştirme ve ekipman imalatını bir araya getirerek kapsamlı bir yeşil enerji sektörü inşa etti. Açık deniz rüzgar çiftlikleri ve enerji adaları ile bu sektörde önemli adımlar atıldı.

RUDONG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Nantong şehrine bağlı Rudong ilçesi son yıllarda kaynak geliştirme, ekipman imalatı ve tam kapasite kullanımını bir araya getiren kapsamlı bir yeşil enerji sektörü inşa etti. İlçede açık deniz rüzgar çiftlikleri, enerji adaları ve sıvılaştırılmış doğalgaz merkezleri kurularak yeşil endüstrilerin gelişimine hız verildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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