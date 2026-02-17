Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı

'HASSASİYET GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİNİ HATIRLATIYORUM'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, " Zonguldak'ta meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Göçük altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yayıncı kuruluşlarımızın yapacakları yayınlarda, acılı ailelerin mahremiyetine ve insan onuruna saygı çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerekliliğini önemle hatırlatıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.