ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Edirne Valisi Yunus Sezer'i Ziyaret Etti
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Valilikten verilen bilgiye göre, Vali Sezer, İkinci'nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek ona çalışmalarında başarılar diledi. İkinci ise Sezer'e nazik karşılaması için teşekkür etti.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel