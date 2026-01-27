Haberler

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Edirne Valisi Yunus Sezer'i Ziyaret Etti

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Edirne Valisi Yunus Sezer'i Ziyaret Etti
Güncelleme:
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Valilikten verilen bilgiye göre, Vali Sezer, İkinci'nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek ona çalışmalarında başarılar diledi. İkinci ise Sezer'e nazik karşılaması için teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek İkinci'ye çalışmalarında başarı diledi.

İkinci de Sezer'e teşekkür etti.

