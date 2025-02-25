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Rizhao'da Yeni Sektörler İçin İnovasyon Çalışmaları

Rizhao'da Yeni Sektörler İçin İnovasyon Çalışmaları
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Çin'in Shandong eyaletinin Rizhao kentinde yerel yetkililer, geleneksel sektörlerin inovasyonunu destekleyerek yükselen ve geleceğe yönelik sektörlerin geliştirilmesi için çalışmalara odaklanıyor.

RİZHAO, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Rizhao kentinde yerel yetkililer, son yıllarda geleneksel olarak avantajlı sektörlerin inovasyon çalışmalarına yardımcı olmak ve yükselen ve geleceğe yönelik sektörler geliştirmek üzere çalışmalarda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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