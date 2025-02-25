Rizhao'da Yeni Sektörler İçin İnovasyon Çalışmaları

RİZHAO, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Rizhao kentinde yerel yetkililer, son yıllarda geleneksel olarak avantajlı sektörlerin inovasyon çalışmalarına yardımcı olmak ve yükselen ve geleceğe yönelik sektörler geliştirmek üzere çalışmalarda bulunuyor.