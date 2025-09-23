Haberler

Rize ve Artvin'de Sel Sonrası Ultra Dağ Maratonu Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Rize'de yaşanan sel afetinin ardından, Ayder Yaylası'nda düzenlenecek Ultra Dağ Maratonu öncesi güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Rize Valisi, organizasyonun yapılmasının ülkenin uluslararası kabiliyetini gösterdiğini belirtti.

1) RİZE VE ARTVİN'DE SEL SONRASI HASAR TESPİTİ (5)

AYDER'DE UTMB GÜVENLİK TOPLANTISI

Rize'de yaşanan sel afeti sonrası, Türkiye'de ilk defa Ayder Yaylası'nda yapılacak Ultra Dağ Maratonu öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi. Bölgedeki afetin yarışlara etkisinin değerlendirildiği toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Çok büyük bir sel ve taşkın afeti yaşadık. Ciddi anlamda bir taşkınla mücadele ettik. Önümüzdeki hafta sonu yapacağımız, sizlerle gündemini sıcak tutmaya çalıştığımız bir Kaçkar by UTMB organizasyonumuz var. Bu organizasyonu; yollar sıkıntılı, elektriği veremiyoruz, internet sıkıntımız var diye tereddüt etmek kolay olanıdır. Biz arkadaşlarımızla istişare ettik. Dedik ki; 'Biz kolay olanı tercih etmeyeceğiz.' ve diyeceğiz ki: Bu ağır tahribata, sel ve afete rağmen biz söz verdiğimiz bu uluslararası organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu, ülkemizin uluslararası kabiliyetinin de bir göstergesi olacak. Bu, inşallah ülkemizin afetlerle ilgili ne kadar hızlı aksiyon aldığının göstergesi olacak. Yaklaşık 1 yıldır hazırlığını yaptığımız Kaçkar by UTMB organizasyonumuzu sıkıntı yaşamadan ama daha fazla gayret göstererek gerçekleştirmiş olacağız. Bunu şunun için yapıyoruz: Burası bir turizm şehri. Hedefimiz, turizmden daha fazla faydalanıp daha fazla gelir elde edebilmek; ülkemiz turizmi adına şehrimizi önemli marka kent haline getirebilmekö diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
