Rize, Kaçkar by UTMB Organize Ediyor

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Ayder'imiz, Kaçkar Dağları'mız ve Rize'miz, Kaçkar by UTMB organizasyonuna ev sahipliği yapacak." dedi.

Vali Baydaş, Ayder Yaylası'nda bir otelde organizasyonla ilgili yaptıkları "Koordinasyon Toplantısı"nın ardından gazetecilere, dünyanın en prestijli dağ koşusu serisi UTMB'nin takvimine dahil olan Türkiye etabı "Kaçkar by UTMB"ye ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Bu hafta sonu Kaçkar by UTMB organizasyonu gerçekleştireceklerini ifade eden Baydaş, "2 yıldır hazırlıklarını sürdürdüğümüz, yaklaşık 8 aydır da akreditasyon sürecini geçirdiğimiz ve bir yıldır da hazırlıklarını yaptığımız bir organizasyonumuz var." diye konuştu.

Vali Baydaş, çok ağır bir felaket yaşadıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Yollar sıkıntılı, elektriği veremiyoruz, internet sıkıntımız var ve ciddi bir problem geçirdik diye tereddüt etmek kolay olanıdır. Ama biz arkadaşlarımızla istişare ettik. Gençlik Spor Bakanımızla konuyu istişare ettik. Dedik ki biz kolay olanı tercih etmeyeceğiz ve diyeceğiz ki bu ağır sel ve afete rağmen biz söz verdiğimiz bu uluslararası organizasyonu inşallah gerçekleştireceğiz. Bu ülkemizin uluslararası organizasyon kabiliyetinin de bir göstergesi olacak. İnşallah ülkemizin afetlerle mücadelede ne kadar hızlı aksiyon aldığının bir göstergesi olacak. Yaklaşık bir yıldır hazırlığını yaptığımız Kaçkar by UTMB organizasyonumuzun sıkıntı yaşamadan ama daha fazla gayret göstererek, daha fazla efor sarf ederek gerçekleştirmiş olacağız."

Rize'nin turizm kenti olduğuna işaret eden Baydaş, "Hedefimiz turizmden daha fazla faydalanabilmek, daha fazla gelir elde edebilmek. Ülkemiz turizmi adına şehrimizi önemli bir marka kenti haline getirmek. Biz bu yaraları hızlı bir biçimde saracağız ve Kaçkarlar'ın, Ayder'in ve Rize'mizin spor turizmiyle anılmasını yeniden sağlamış olacağız. Bu zorluğu da arkadaşlarımızla birlikte el birliğiyle üstleneceğiz. Ayder'imiz, Kaçkar Dağları'mız ve Rize'miz, Kaçkar by UTMB organizasyonuna ev sahipliği yapacak." değerlendirmesinde bulundu.