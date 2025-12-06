Haberler

Rize'de depoda çıkan yangın söndürüldü

Rize'de depoda çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RİZE'de akülü çay makinesi deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

RİZE'de akülü çay makinesi deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki akülü çay makinesi üreten firmaya ait depoda çıktı. Depodan dumanların yükseldiği fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapısını ve camları kırarak girdikleri depodaki yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonrası yangın, söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump'ın her an savaş açabileceği ülkenin lideriyle görüştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Süper Lig kaynıyor! Çaykur Rizespor da hakem hataları sonrası kazan kaldırdı

Lig kaynıyor! Bir takım daha hakem hataları sonrası kazan kaldırdı
Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek

Yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanmıştı! Sonu yine aynı oldu
Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu

Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde grup fikstürü ve maç saatleri belli oldu

Dünya Kupası'na gidersek maçlarımızı işte bu saatlerde oynayacağız
CHP'nin cezaevindeki belediye başkanı, acilen hastaneye kaldırıldı

CHP'nin cezaevindeki belediye başkanı, acilen hastaneye kaldırıldı
Başkanlık seçiminden sonra ortalık karıştı! Volkan Demirel'den sürpriz istifa kararı

Volkan Demirel istifa ediyor: O yoksa ben de yokum
60. dakikada oyuna giren Harry Kane, 28 dakikada şov yaptı

60'ta oyuna girdi, 28 dakikada yaptıklarıyla ''vay canına'' dedirtti
Üç yıllık firar macerası sürpriz şekilde son buldu

Üç yıllık firar macerası sürpriz şekilde son buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.