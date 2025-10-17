Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sürdürdükleri çalışmaları değerlendirdi Açıklaması

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, " Dünya Bankası'ndan 38 milyon avroluk 3-4 senedir uğraştığımız bir kredi çalışması vardı, bu netice verdi. Müteahhit teslim aldı, sahaya şantiyelerini kurmaya başladı. Yaklaşık 500-550 kilometrelik bütün su hattımızın yüzde 50'si belki de değişecek." dedi.

Alipaşa Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Metin, bir süre önce 5. GastroRize Festivali düzenlendiğini hatırlatarak, etkinliğe her yıl yeni şeyler eklendiğini söyledi.

Metin, kentte spor ve turizm alanında da yeni etkinliklerin düzenlendiğini belirterek, "Rize'nin sesi dışarıya duyurulmaya çalışılıyor. Bu ne kadar duyurulursa inşallah başka tür yatırımları da buraya çekecektir diye düşünüyoruz." dedi.

Su alt yapısına yönelik 2026'da önemli yatırımlar yapılacağını dile getiren Metin, şöyle devam etti:

"İl Bank üzerinden Dünya Bankası'ndan 38 milyon avroluk 3-4 senedir uğraştığımız bir kredi çalışması vardı, bu netice verdi. Müteahhit teslim aldı, sahaya şantiyelerini kurmaya başladı. Yaklaşık 500-550 kilometrelik bütün su hattımızın yüzde 50'si belki de değişecek. Büyük ihtimalle 200-250 kilometreye yakın ana depolarımızdan büyük mahallelere giden 200'lük, 300'lük, 400'lük borularımıza kadar bunların değiştirilmesi gündemde. 38 milyon avroluk bir projeye bu yıl itibariyle başlıyoruz ama yoğunluk 2026'da devam edecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyaretinde kendisine bazı projeleri sunduklarını aktaran Metin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İyidere'nin oradan yani lojistiğe ayrılan kavşaktan bir kolla oradan girip, 25 kilometre sonra Balıkçılar köyünü geçtikten sonra hemen onun olduğu yerdeki kavşakta Karadeniz sahile inen 25 kilometrelik büyük bir çevre yolu. Bunun yaklaşık 16-17 kilometresi tünellerle, 3-4 kilometresi viyadüklerle gerisi de açık alandan geçecek şekilde yani daha çok tünellerle geçecek şekilde bir yol çalışması biz başlattık. Bunun ilk çalışmalarını biz karayollarına verdik."

Metin, Yağlıtaş Mahallesinde devam eden çalışmada 476 tane konutu bitirme aşamasına geldiklerine değinerek, "Binalar bitti. Bir iki ay içerisinde inşallah onların kura çekimleri başlar. Orada bizim ikinci etabımız vardı. Deprem bölgesindeki yoğunluktan dolayı bir iki senedir gündeme getiremediğimiz bir meseleydi. Şimdi Yağlıtaş ikinci alan dediğimiz yaklaşık 160 dönümde 1000 konutun üzerinde." diye konuştu.

Terminal projesi hakkında bilgi veren Metin, "Arkasında 2-3 kat bir katında yazıhaneler olacak. Üst katında yazıhanelerin muhasebesi olacak. Daha üst katında da kafe gibi çeşitli alanlar olacak. Takriben 2500 metrekarelik bir alanda kuruluyor. Burada yaklaşık 10 bin metrekare üzerinde olacak. Altını da düşünürsek otoparktan ciddi bir alan kazanmış olacağız." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Rize Belediye Başkan Yardımcıları Muhittin Aydın Bilsel, Abdulkadir Öksüz, Ahmet Murat Taviloğlu ve Mustafa Arıcı da yer aldı.