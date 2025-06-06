Rıza Kayaalp, TDV'nin Pakistan'daki Kurban Organizasyonuna Katıldı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki vekaletle kurban kesim organizasyonuna katıldı.

TDV tarafından Pakistan'ın 14 bölgesinde, 16 ayrı noktada toplam 4 bin 500 büyükbaş kurban kesilerek 31 bin 100 hisse ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Bu kapsamda, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Mardan bölgesinde gerçekleştirilecek kesimler öncesinde, kurbanlık hayvanlar veterinerler ve TDV görevlileri tarafından sağlık, kilo ve İslami şartlara uygunluk açısından tek tek kontrol edildi. Kontrollerde milli güreşçi Rıza Kayaalp de hazır bulundu.

Yaklaşık 10 yıldır TDV'nin gönüllüsü olarak çeşitli ülkelerde kurban faaliyetlerine katıldığını belirten Kayaalp, "Türkiye Diyanet Vakfı ile milletimizin emanetlerini Pakistan'daki kardeşlerimize ulaştırmak için buradayız. Burada kesilecek tüm kurbanlar büyük bir titizlikle ve İslami hassasiyetlerle kontrol ediliyor. Rabbim kurban ibadetlerimizi kabul eylesin." dedi.

Daha önce Tanzanya, Kırgızistan ve Bosna Hersek gibi ülkelerde de gönüllü olarak görev yaptığını kaydeden Kayaalp, Pakistan'da Türkiye'ye karşı büyük bir sevgiyle karşılandıklarını ifade etti.