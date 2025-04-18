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Reyhanlı'da Tırda Yangın: 6 Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Reyhanlı'da Tırda Yangın: 6 Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'nda park halindeki tırda çıkan yangında 6 otomobil yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır kapısında park alanındaki tırda çıkan yangında 6 otomobil yandı.

Suriye'ye götürülmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı araç bekleme sahasında park halindeki otomobil yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda bulunan 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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