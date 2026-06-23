Haberler

Hatay'da bahçede 15 TL'ye satılan şeftali pazarda 60 TL

Hatay'da bahçede 15 TL'ye satılan şeftali pazarda 60 TL
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hasadı devam eden şeftalinin bahçedeki fiyatı 15 TL'ye kadar düşerken, semt pazarlarında 60 TL'den satılıyor. Üreticiler, don ve ayaz nedeniyle rekoltenin düştüğünü, maliyetlerin arttığını ancak kazanamadıklarını belirtiyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde hasadı devam eden ve bahçede 15 TL'ye alıcı bulan şeftali, pazarda 60 TL'ye satılıyor.

İlçede geçen haftalarda hasadı başlayan şeftalinin bahçede kilo fiyatı 15 TL'ye kadar düşerken, semt pazarlarında kilosu 60 TL'den satılıyor. Üreticilerden Zeydan Şanverdi, bu yıl don ve ayaz nedeniyle bekledikleri rekolteyi elde edemedikleri için para kazanamadıklarını ancak pazar ve marketlerin kendilerinden daha çok kar ettiğini söyledi. Şanverdi, "Bu yıl bahçemizde 100 ton rekolte beklerken, doğal afetler nedeniyle rekoltemiz 20 tona kadar geriledi. Geçen yıla göre girdi maliyetlerimiz 2 kat arttı ancak gelirimiz artmadığı için mağduriyetimiz oldu" diye konuştu.

'REKOLTE ÇOK DÜŞTÜ'

Şeftali tüccarı Emre Şanverdi ise kentte hasadı yapılan ürünlerin iç piyasanın yanı sıra Irak ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine gönderildiğini kaydetti. Şanverdi, "Buradan 15 TL'ye aldığımız ürün yerine ulaşana kadar nakliye ve işçilik masrafları nedeniyle 30 TL'yi buluyor. Bu yıl çok dolu yağdığından dolayı rekolte çok düştü, kaliteli meyve yetişmedi. Şu an bu meyvenin dalında kilosu 45-50 TL olması lazımken ne yazık ki 10-15 TL. Biz bunu çiftçilerden daha yüksek bir fiyata almayı çok isterdik çünkü bizim için değişen hiçbir şey yok. Ucuza alıp, pahalıya satma gibi bir lüksümüz yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!

Sen misin AVM denetlemeye kalkan! Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi

Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi! Artık bu havalarından eser yok
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünyayı tedirgin eden uyarı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim

Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler
Senegal Cumhurbaşkanı'nın Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu

Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu
Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti

Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza 'Güle güle' dediler

Kıyıma başladı! İki yıldıza "Güle güle" dedi bile
Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, faturası hayli ağır oldu