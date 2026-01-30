Haberler

Restoranlarda servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret almak yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, restoranlarda servis ücreti, masa ücreti ve kuver gibi ek ücretlerin alınmasını yasakladı. Yeni yönetmelik, fiyatların menüde net bir şekilde belirtilmesini zorunlu kılıyor.

RESMİ Gazete'de yayımlanan yönetmenlik ile artık restoranlarda servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret almak yasaklandı.

Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik ile Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8'inci maddesinin altıncı fıkrası değiştirildi. Yeni yönetmelik ile tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde, tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave talep edilmeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş

Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor

Altındaki tarihi sıçrayış Avrupa ülkesini alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var

İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü