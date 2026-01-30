RESMİ Gazete'de yayımlanan yönetmenlik ile artık restoranlarda servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret almak yasaklandı.

Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik ile Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8'inci maddesinin altıncı fıkrası değiştirildi. Yeni yönetmelik ile tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde, tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave talep edilmeyecek.