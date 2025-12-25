Haberler

Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Kararı ile gazetelerde ve internet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücretleri belirlendi. Yayımlanacak ilanların yazı karakteri ve ölçüleri de standardize edildi. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, gazetelerin ve internet sitelerinin ilan ücretleri farklı kriterlere göre hesaplanacak.

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, gazetelerde resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesaplanacak.

İnternet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücreti ise bir santimetre boy 3,4 santimetre en olmak üzere 1 kutu alan esas alınarak hesaplanacak.

İlan metinlerinin dizgisinde "Arial" yazı karakteri kullanılacak. Yayımlanacak ilan metinlerinin yazı karakteri 10 punto olacak, 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunacak, tek sütun ve bir kutu genişliği 3,4 santimetre, ilanların başlıkları 16 punto olacak. İlan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre, kelime araları bir boşluk karakteri olması gerekecek.

Yayım ücreti

Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki ve bir kutudaki yayım ücreti, günlük fiili satış ortalaması 50 binin altındaki gazeteler ile Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre 1, 2, 3, 4 ve 5. kategoride bulunan internet haber siteleri için 232 lira, günlük fiili satış ortalaması 50 binin üzerindeki gazeteler ve aynı yönetmeliğin genel kategorisindeki internet haber siteleri için 263 lira olacak.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek söz konusu tarifede belirtilen ücretlere KDV dahil edilmeyecek.

Öte yandan, 21 Aralık 2024 tarihli 9285 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Sadettin Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı