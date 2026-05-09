TÜİK ve üst düzey kurumlara yeni atamalar

(ANKARA)- Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, TÜİK Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Adli Tıp Kurumu başta olmak üzere çeşitli kurumlarda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Hızır Aslıyüksek atandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nda ise İkinci Başkan olarak görev yapan Mahmut Sütcü, SPK Başkanlığı'na getirildi. Kurulun İkinci Başkanlığı'na Ahmet Aksu, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.

TÜİK Başkanlığı'na Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atanırken, TCMB Başkan (Guvernör) Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz getirildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül atanırken, kurul üyeliğine Abdi Serdar Üstünsalih seçildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alındı. Boşalan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan atandı.

Öte yandan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na da Ahmet Alemdar getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi

Kaynak: ANKA