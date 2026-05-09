Haberler

TÜİK ve üst düzey kurumlara yeni atamalar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, TÜİK Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.

(ANKARA)- Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, TÜİK Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Adli Tıp Kurumu başta olmak üzere çeşitli kurumlarda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Hızır Aslıyüksek atandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nda ise İkinci Başkan olarak görev yapan Mahmut Sütcü, SPK Başkanlığı'na getirildi. Kurulun İkinci Başkanlığı'na Ahmet Aksu, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.

TÜİK Başkanlığı'na Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atanırken, TCMB Başkan (Guvernör) Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz getirildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül atanırken, kurul üyeliğine Abdi Serdar Üstünsalih seçildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alındı. Boşalan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan atandı.

Öte yandan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na da Ahmet Alemdar getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi yönetiminde üst düzey atamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Pentagon tüm gizli UFO belgelerini erişime açtı

Tüm dünya merakla bekliyordu, Pentagon belgeleri yayınlamaya başladı
Gelinin nikahtaki dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı

Gelinin dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü

Muhtarlık husumeti katliama döndü, amca çocukları birbirini vurdu
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı