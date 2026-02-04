Milli Yol Lideri Çayır'dan, Ocak Ayı Enflasyonuna Tepki: "Bu Enflasyonu Bu Millete Layık Gören Hiçbir Yönetim Ayakta Kalamaz"

(ANKARA)- Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı Ocak ayı için yüzde 4,84'lük enflasyona tepki göstererek, "Normal bir toplumda bu enflasyonu bu millete layık gören hiçbir yönetim ayakta kalamaz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, yayınladığı video ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı Ocak ayı için yüzde 4,84'lük enflasyona tepki gösterdi. Çayır şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK aylık enflasyonu açıkladı. Ocak ayı enflasyonumuz 4,84. Yani neredeyse bir ayda bütün mallar, hayatımız yüzde 5 zamlanmış. Peki neden böyle olur? Neden? Bizim kaderimiz mi bu? 23-24 yıldır iktidarda olan parti hala hayat pahalılığını, hayatın bir parçası, gerekliliği sayan bir anlayışa sahip. Böyle bir şey olabilir mi?"

"Laf çok, masal çok, yalan çok"

Çevremize bakalım. Yıllık enflasyon Yunanistan'da kaç? 2,4. Zulümde ve zalimlikte sınır tanımayan İsrail, bütün bu kaosa rağmen yıllık enflasyonu kaç? 2,6. Amerika Birleşik Devletleri 2,7. Türkiye'nin aylık enflasyonu 4,84. Almanya yıllık hayat pahalılığı, kaçmış enflasyon? 2,1. Senin aylık enflasyonun kaç? 4,84. Uçtu, uçtu, Türkiye uçtu, yok dünyada kaçıncıyız, yok dünyada beşinciyiz. Laf çok, masal çok, yalan çok, gerçek bu. Utanın. Normal bir toplumda bu enflasyonu bu millete layık gören hiçbir yönetim ayakta kalamaz kardeşim. Ama bu ülkede kalıyor.

Ne hesap veren var ne hesap soran. Bizi takip edin. Bu ülkede bir şey değişecekse bu siyaseti sadece ve sadece hizmet aracı eden, adaleti temel kabul eden, liyakatı ölçü kabul eden anlayıştan çıkar. Bu anlayışın sahibi, kadroları burada. İnşallah başaracağız. İnşallah şunu da dedirteceğiz millete: 'Helal olsun bu insanlara. Helal olsun bu adamlara. Helal olsun bu Milli Yolculara. Adamlar geldi, adaleti ayakta tuttular, üretimi çoğalttılar, işsizliği azalttılar ve hayatı kolaylaştırdılar. Adam kayırmadılar. Şu parti, bu parti demediler, işi bileni işe koydular'. Bunu dedikleri anda biz başarmışız demektir. Bu yolu açın bize. Bize vekaleti verin. Bakın 3 ayda, 3 yılda neler olacak. Artık yeter. Böyle geldi, böyle gitmesin. Artık yeter."