Remzi Çayır'dan Devlet Bahçeli'nin "Öcalan'a Statü" Önerisine Tepki: Bu Bir Amerikan Projesidir

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan'a statü önerisine ilişkin "Sayın Devlet Bahçeli, artık milletin yakasından düş. Senin uyduruk birtakım gerekçelerle terörist başına statü arayışın beyhudedir. Bu bir Amerikan projesidir" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çayır, iktidarın politikalarını eleştirerek, şunları söyledi:

"Gelir eşitliğinin olduğu, kimsenin kimseyi şu veya bu şekilde ötekileştirmediği, renginden dolayı, dilinden dolayı, yaşantısından dolayı, parasından dolayı, fakirliğinden dolayı, zenginliğinden dolayı başkalaştırmadığı bir Türkiye hayalimiz var. Üzülerek, içimiz acıyarak ifade edelim ki: 24 yıllık iktidar bu idealimize bu umudumuza hizmet edememiştir. Düşünebiliyor musunuz? İşçisi, öğrencisi, sanayicisi dar gerilisi, emeklisi şu an ne geleceğiyle ilgili hayal kurabilmekte, ne geleceğiyle ilgili bir hesap yapabilmektedir."

"Bir maaşını olduğu gibi verse bir kurban almaktan yoksun aileler var"

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bir maaşını olduğu gibi verse bir kurban almaktan yoksun aileler var. Bütün bir aylığını vermiş olsa kurban almaktan yoksun ve ondan uzak ailelerimiz var. Emeklilerimiz var, işçilerimiz var, memurlarımız var, dar gelirimiz var. Peki 23 yılda beklenen ve özlenen neydi? Tek başına bir iktidar var. 70'li yıllarda hükümetler kısa süreli yapılır ve kısa sürede yıkılırdı. Ecevit başa gelirdi, Demirel giderdi, Demirel gelir, Ecevit giderdi. Herkes hayat pahalılığını toplumun hayatına çıkaracağını, enflasyon canavarını yıkacağını ve enflasyon canavarıyla mücadele edeceğini ifade ederek oy talebinde bulunurdu. 23-24 yıllık iktidar da sanki hiç iktidar olmamış gibi dönüp milletin gözünün içine baka baka pişkin bir vaziyette 'sabredin, yine biz bu enflasyonu düşüreceğiz' diyor size. İnsanda biraz utanma duygusu olur."

"Terörist başının hayatını kolaylaştırmak, teröristleri affetmek için mecliste harıl harıl çalışıyorlar"

Çayır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan'a statü önerisine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Şu anda PKK'yla, terörist başıyla iş tutan kendisini kahraman, buna karşı gelenleri hain ilan ediyor. Şu garebete, şu çelişkiye, şu tuhaflığa bak. Dün 'bunlarla iş birliği yapacak' diye iddia ettiği partileri 'hain' ilan eden, şu an kendisi iş birliği yapıyor. Terörist başına statü arıyorlar. Terörist başına konum arıyorlar. Teröristleri yarın bir gün serbest bırakacaklar. Teröristlerle ilgili yasal düzenlemeler peşindeler. Milletin hayatını kurtarmak, kolaylaştırmak için yasal düzenlemeye yapmaktan yoksun olanlar, terörist başının biraz hayatını kolaylaştırmak, teröristleri affetmek için mecliste harıl harıl çalışıyorlar. Utanın, utanın, utanın."

"Sayın Devlet Bey, 'hiçbir ülkücü PKK'yla temas kuramaz, teröristlerle iş tutamaz, o kişi de ülkücü olamaz' diyen kimdi"

Sayın Devlet Bey, bundan 1,5-2 iki yıl önce 'hiçbir ülkücü PKK'yla temas kuramaz, teröristlerle iş tutamaz, o kişi de ülkücü olamaz' diyen kimdi? Sendin. Ne içtin, ne yedin de başkalaştın. Kulağına ne üflendi de başkalaştın? Bize söyle bilelim. Senin gördüğünü biz göremiyoruz. Senin söylediklerini sahada da göremiyoruz. Sen ne gördün de biz göremedik de sen başkalaştın? Bunu anlat. O kadar pervasız oluyorlar ki. Terörist başına büyük bir çabayla statü peşindeler. Terörist başına statü lazımmış. Yeni bir konum lazımmış, devlette görev lazımmış. Ey Türk milleti, duyun. Bunun adı 'hizmet, vatanseverlik' olamaz. Eğer siz vatan hainine, insan öldüren, çocuk öldürene tutar bu ülkede bir konum, statü aramaya kalkarsanız o zaman herkes der ki: Ben de adam öldüreyim, ben de fitne çıkarayım, ben de bölücülük yapayım, ben de bakanlık yapayım, ben de genel müdürlük yapayım, ben de affedileyim. Bunun mantığı yoktur."

Devlet Bahçeli'ye seslenen Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Devlet Bahçeli, artık milletin yakasından düş. Senin uyduruk birtakım gerekçelerle terörist başına statü arayışın beyhudedir. Bu bir Amerikan projesidir. İddia ediyorum, önünü arkasını biliyorum: Bu bir Türk milletinin veya Kürt'ün, Türk'ün projesi asla değildir. Bu bir Amerikan projesidir. Buradan uyarıyorum: Yarın bir gün Meclis'te bunlara af getirenler, bunlara statü kazandıranlar, meşru zeminlerde ve yasa yoluyla bunları meşrulaştıranlar tarih önünde kapkara lekeyle yaşayacaklardır. Türk milleti bunların yüzüne tükürecektir. Bunlar asla affedilmeyecektir."

Kaynak: ANKA