Rektörü Ünal: "OMÜ etkili üniversiteler arasında 18. sırada"

"OMÜ; AR-GE, patentleme ve patentlerin ticarileştirilmesi noktasında Türkiye'de üniversiteler arasında ilk 10'daki yerini sabitledi"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal," OMÜ girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 11 basamak yükselmek suretiyle 35. sırada kendisine yer bulmuş, Webometrics sıralamasında 29. sıradan 21.sıraya yükselmiş, etkili üniversiteler arasında 18. sırada yer almıştır. AR-GE, patentleme ve patentlerin ticarileştirilmesi noktasında Türkiye'de üniversiteler arasında ilk 10'daki yerini sabitledi" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 1 Nisan 1975 yılında kurulan OMÜ'nün 49'ncı yılına özel açıklama yaptı. OMÜ'nün sürekli kendisini yükselttiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Aday araştırma üniversitesi olarak tanımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 11 basamak yükselmek suretiyle 35. sırada kendisine yer bulmuş, Webometrics sıralamasında 29. sıradan 21.sıraya yükselmiş, etkili üniversiteler arasında 18. sırada yer almıştır. Aynı zamanda URAP'ta 31 sıradan 26. sıraya yükselmiş, özellikle AR-GE, patentleme ve patentlerin ticarileştirilmesi noktasında Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 10'daki yerini sabitlemiş gibi gözüküyor. Ürettiği nitelikli sağlık hizmetiyle bölgenin güvencesi haline gelmiş, lisans düzeyindeki projeleri desteklemek suretiyle üniversitedeki öğrenci tercihini yönlendirmiş, yüksek lisans ve doktoradaki araştırmacıları burslandırmak suretiyle kendi geleceğini kurmak çabası içerisine girmiştir" diye konuştu.

"Kenevirle ilgili 34 proje"

Üniversite olarak bölgede üretilen sınai ürünler hem de zirai ürünleri dikkate alınmak suretiyle nitelikli araştırmalar yaptıklarını söyleyen Rektör Ünal, "Ondokuz Mayıs Üniversite bünyesinde yeni kurulan Eczacılık Fakültesi ile birlikte 20 fakülte, 3 enstitü, 3 meslek yüksek okulu bulunmaktadır. Hem lisans düzeyinde hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikle eleman noktasında müfredatını gözden geçirmiş, ihtiyaç duyulan ara elaman noktasında sürekli eğitim merkezinin hazırladığı eğitim programları sayesinde sektörün ihtiyacı karşılar hale gelmiş aynı zamanda da Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan bir protokol çerçevesinde OMÜ Meslek ve Teknik Lisesi kurulmuştur. Kendi altyapısını oluşturma noktasında hem bölgeye katkı sağlama hem de bölgeden destek alma yoluna gitmiştir. Araştırma politikasında bölgede üretilen sınai ürünler hem de zirai ürünleri dikkate almak suretiyle nitelikli araştırmaları öncelikli alan olarak tanımlamış, bu bağlamda kenevirle alakalı 34 tane proje yapmış, sektörün ihtiyaçlarını karşılama noktasında da akademik personeli danışmanlığını sektörün hizmetine sunmuş, bu haliyle OMÜ, yarım asırlık tarihinde sadece kendi güçlü yapısını kurmakla kalmamış aynı zamanda bölgeye nitelik bir yatırımcının gelmesi için bir güvence teminatı oluşturmuştur" şeklinde konuştu.

Üniversite hakkında bilgi

Ayrıca OMÜ'den alınan bilgiye göre, OMÜ Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik, kültürel ve sosyal hayatına yeni bir soluk getirmek ve bölgeye katkı yapmak amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet üniversitesi. Bölge üniversitesi olarak kurulan ve geride bıraktığı 49 yıllık tarihiyle üniversite, kuruluş misyonunun çok ötesine geçerek bugün 2 bin 318 akademisyen ve 2 bin 464 idari personelle 53 bin 618 öğrenciye hizmet veriyor. Araştırma Üniversitesi olma hedefi ve uluslararasılaşma misyonuyla, Türkiye'nin en güçlü araştırma ve eğitim-öğretim kurumlarından biri haline geldi. Adını; Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gelişiyle Milli Mücadelenin başladığı tarih olarak kayıtlara geçen "19 Mayıs 1919" tarihinden alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde, 20 fakülte, 1 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 1 konservatuvar ve 27 uygulama araştırma merkezi bulunuyor. Uluslararasılaşma konusunda büyük bir gayret gösteren üniversite, 111 ülkeden 5 bin 510 uluslararası öğrenci sayısı ile Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında en çok sayıda uluslararası öğrencisi olan ilk 5 üniversiteden biri olan uluslararası bir üniversite. Üniversitenin Merkez Kurupelit yerleşkesi, yeşil doğası ve göletleri ile muhteşem deniz, orman ve dağ manzarasına sahip 8 bin 800 dönümlük yemyeşil bir arazi üzerine kuruldu. Üniversite ayrıca şehir merkezinde ve deniz kenarında konuşlanmış Güzel Sanatlar Yerleşkesi, Çarşamba ilçesinde Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi ve Bafra ilçesinde Bafra Yerleşkesi bulunuyor. Üniversitenin yerleşkeleri dışında da şehrin birçok ilçesinde yerleşkelerden bağımsız 9 eğitim birimi (MYO'lar) bulunuyor. Üniversite "Engelsiz Üniversite" olma yolunda eğitim, öğretim ve yaşam alanlarının engelli öğrencilerin durumlarına uygun hale getirilmesi, üniversitesinin öncelik verdiği çalışma alanlarından biri oldu. Engelsiz Üniversite hedefi doğrultusunda birimlerin yaptığı çalışmalar ve başvurular neticesinde, 16 birim YÖK tarafından verilen Turuncu Bayrak almaya hak kazandı. Bu çalışmalar kapsamında 9 birim Turuncu Bayrak adaylık süreci de halen devam ediyor.