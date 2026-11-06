Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rapor, Çin'in ithalat kapasitesinin arttığını Shanghai'daki forumda ortaya koydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rapor, Çin'in ithalat kapasitesinin arttığını Shanghai'daki forumda ortaya koydu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'e İhracat Kapasitesini Geliştirme Raporu, Shanghai'da düzenlenen 9. Hongqiao Uluslararası Ekonomi Forumu'nda açıklandı. Rapora göre Çin, artan ithalat kapasitesiyle hem küresel üretim merkezi hem de küresel talebin önemli kaynaklarından biri haline geldi.

SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin, Çin, dünyanın dört bir yanından ürün ithalatı kapasitesinin artmasıyla hem küresel bir üretim merkezi hem de küresel talebin önemli kaynaklarından biri haline geldi.

Diğer ülkelerin Çin'e ihracatını artırmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan Çin'e İhracat Kapasitesini Geliştirme Raporu, perşembe günü Shanghai'da düzenlenen 9. Hongqiao Uluslararası Ekonomi Forumu'nda açıklandı. Forum, kısa süre önce başlayan 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapsamında gerçekleştirildi.

Raporda, hanehalkı gelirlerinin artması ve tüketim alışkanlıklarının daha yüksek kaliteli mal ve hizmetlere doğru kaymasıyla birlikte Çin'de yüksek kaliteli ürün, ileri teknoloji ve hizmet ithalatının genişletilmesine yönelik önemli bir potansiyel bulunduğu belirtiliyor.

Rapora göre, Çin'in ithalatı, imal edilen ürünlerin baskın olduğu bir yapıdan sanayi ürünleri, enerji, hammaddeler ve tarım ürünlerini kapsayan daha çeşitli bir yapıya dönüşmüş durumda. Çin'in üst düzey imalat ürünlerine ve temel mallara yönelik genişleyen talebi, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ekonomiler açısından kapsayıcı bir pazar işlevi görüyor.

Rapor, Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne bağlı Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitüsü ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın Uluslararası Ticaret ve Emtia Bölümü tarafından ortaklaşa hazırlandı.

Kaynak: Xinhua
Selin vurduğu ABD'de sokakta köpek balıkları yüzmeye başladı

Selin ortasında bu da oldu! Halk diken üstünde
Cem Yılmaz'dan aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklama: Doktor yasakladı

Doktoru aşkı yasakladı!
Beverly Hills 90210 dizisinin yıldızı Kimmarie Johnson hayatını kaybetti

Ünlü dizinin oyuncusundan acı haber! Henüz 50 yaşındaydı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eda Taşpınar 94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi! Pozları dikkat çekti12

94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi!
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu

Cemaate seslenen imamın videosu ortalığı kasıp kavuruyor

Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz15

Seçim hezimeti sonrası tedirgin eden mesaj
Mahmut Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!

Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!
Kış yüzünü gösterdi! Köyler beyaza büründü

Kış yüzünü gösterdi! Köyler beyaza büründü
Benzinde 6 lira 8 kuruşluk indirim pompaya yansıdı12

Tüm hesaplar gece yarısı sil baştan değişti
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı

Hastanede iğrenç olay! Belediye başkanı kapıyı açınca şoke oldu