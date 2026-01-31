Haberler

Nurdağı Belediyesi zabıta ekiplerinden fiyat ve hijyen denetimi

Nurdağı Belediyesi zabıta ekiplerinden fiyat ve hijyen denetimi
Güncelleme:
Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, denetimlerin hem sağlık hem de ekonomik haklar açısından sürekli devam edeceğini belirtti.

Nurdağı Belediyesi Zabıta Ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan denetimlerde ürünlerin etiket uygunluğu, fiyat tutarlılığı ve hijyen koşulları titizlikle incelendi.

Denetimlere ilişkin açıklamada bulunan Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, "Hemşerilerimizim sağlığını ve ekonomik haklarını korumak adına denetimlerimiz ilçe genelinde aralıksız devam edecektir." dedi.

Denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel


