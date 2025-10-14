QCAR Mobilite'nin Kayseri'deki 40. Şubesi Açıldı

Maher Holding şirketlerinden QCAR Mobilite'nin 40'ıncı şubesi Kayseri'de hizmet vermeye başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) işbirliğinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne katılmak için Kayseri'ye gelen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Mevlana Mahallesi'ndeki şube açılışı sırasında gazetecilere açıklama yaptı.

Yaşar, QCAR Mobilite'nin Kayseri şubesini açmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Şube açılışını Tacettin Sigorta'nın yatırımlarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Ekosistemimizin en önemli parçalarından birisi olan QCAR Mobilite'nin Kayseri şubesini açmak üzere burada bulunuyoruz. Burası Türkiye genelindeki 40'ıncı noktamız. Bunun dışında 8 bin acentemizin de tüm il ve ilçelerde kendi sistemleri üzerinden birer rezervasyon kaynağı olarak araç kiralama ve mobilite hizmetleri verme imkanı var. Biz hem sigortalılarımıza sunduğumuz kasko sigortalılarında ikame araç hizmetlerini hem de tüm vatandaşlarımıza 'ekonomik, pratik ve tam senlik' diyebileceğimiz araç kiralama hizmetlerini Türkiye'nin her köşesinden vermeye çalışıyoruz."

Konuşmanın ardından yapılan duayla QCar Mobilite'nin Kayseri şubesi hizmete açıldı.