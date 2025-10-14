Haberler

QCAR Mobilite'nin Kayseri'deki 40. Şubesi Açıldı

QCAR Mobilite'nin Kayseri'deki 40. Şubesi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maher Holding'e bağlı QCAR Mobilite, Kayseri'de 40. şubesini açtı. Açılış, Kentsel Dönüşüm Zirvesi sırasında gerçekleştirildi ve şirketin ulaşım hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Maher Holding şirketlerinden QCAR Mobilite'nin 40'ıncı şubesi Kayseri'de hizmet vermeye başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) işbirliğinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne katılmak için Kayseri'ye gelen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Mevlana Mahallesi'ndeki şube açılışı sırasında gazetecilere açıklama yaptı.

Yaşar, QCAR Mobilite'nin Kayseri şubesini açmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Şube açılışını Tacettin Sigorta'nın yatırımlarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Ekosistemimizin en önemli parçalarından birisi olan QCAR Mobilite'nin Kayseri şubesini açmak üzere burada bulunuyoruz. Burası Türkiye genelindeki 40'ıncı noktamız. Bunun dışında 8 bin acentemizin de tüm il ve ilçelerde kendi sistemleri üzerinden birer rezervasyon kaynağı olarak araç kiralama ve mobilite hizmetleri verme imkanı var. Biz hem sigortalılarımıza sunduğumuz kasko sigortalılarında ikame araç hizmetlerini hem de tüm vatandaşlarımıza 'ekonomik, pratik ve tam senlik' diyebileceğimiz araç kiralama hizmetlerini Türkiye'nin her köşesinden vermeye çalışıyoruz."

Konuşmanın ardından yapılan duayla QCar Mobilite'nin Kayseri şubesi hizmete açıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı zirvede olmayı kabul etmezdi

Erdoğan'ın uçağı neden pas geçti? AK Parti'den en net yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.