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Putin, UniCredit'in Rusya'daki iştirakine yeniden yapılandırma ve satış onayı verdi

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Putin, UniCredit'in Rusya'daki iştirakinin yeniden yapılandırılması ve yeni birimin satışına onay verdi. İzin, Rusya'nın dost olmayan ülkelerden varlık devri kısıtlamaları kapsamında verildi; UniCredit mayısta BAE'den yatırımcıya satış için bağlayıcı olmayan anlaşma yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya merkezli UniCredit'in Rusya'daki iştirakinin yeniden yapılandırılması ve oluşturulacak yeni birimin satışına onay verdi.

Rus hükümetinin internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, UniCredit'in Rusya'daki varlıklarının yeniden yapılandırılması ve yeni kurulacak birimin satışı için gerekli izin sağlandı.

Söz konusu işlem, Rusya'nın "dost olmayan" ülkelerden yatırımcılara ait varlıkların devrine yönelik kısıtlamaları kapsamında devlet başkanının onayını gerektiriyordu.

UniCredit, mayısta yaptığı açıklamada, Rusya'daki bankasının bir bölümünü Birleşik Arap Emirlikleri'nden "özel bir yatırımcıya" satmak üzere bağlayıcı olmayan anlaşmaya vardığını bildirmişti.

İtalyan UniCredit, Avusturya merkezli Raiffeisen ve Macaristan merkezli OTP ile birlikte Rusya'da faaliyetlerini sürdüren en büyük Batılı bankalar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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