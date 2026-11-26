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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın başkenti Moskova'da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra yapay zeka ve yüksek teknoloji alanlarında işbirliğini görüştü.

Putin ile Rusya'ya çalışma ziyaretinde bulunan Tokayev, başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, "Ticaret hacmimiz iyi bir hızla artıyor ve 30 milyar dolara yaklaşıyor. Ulusal para birimleriyle yapılan ödemelerin oranı da yaklaşık yüzde 96 seviyesinde." dedi.

Tokayev'in Rus bankası Sber tarafından düzenlenen yapay zeka konferansına katılacağını kaydeden Putin, iki ülkenin yüksek teknoloji ve özellikle yapay zeka alanındaki işbirliğini ele alma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Tokayev de ülkesinde bu yılın yapay zekayı geliştirme yılı ilan edildiğini hatırlatarak, Rusya'nın özellikle siber güvenlik alanındaki deneyimlerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Rus teknoloji şirketleri Sber ve Yandex'in Kazakistan'daki faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Tokayev, iki ülke arasındaki 178 ortak projeden 124'ünün tamamlandığını, diğerlerinin ise uygulama veya tamamlanma aşamasında olduğunu anlattı.

Putin'in kısa süre önce Çin'e düzenlediği ziyarete de değinen Tokayev, "Jeopolitik açıdan son derece istikrarsız olan bu dönemde Rusya, büyük bir güç olarak ön plana çıktı." ifadesini kullandı.

Tokayev, Çin'deki zirvede kabul edilen bildiriyi de Rus diplomasisinin önemli bir başarısı olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA