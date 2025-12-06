Putin: Rusya ve Hindistan, Brıcs'in Küresel Etkisini Artırıyor

MOSKOVA, 6 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Hindistan'ın BRICS mekanizmasının küresel etkisini artırmak için birlikte çalıştığını söyledi.

Kremlin'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Putin, cuma günü Hindistan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında iki ülkenin kurucu üyeleri olarak BRICS'in küresel etkinliğini artırmak için sürekli çaba gösterdiğini vurguladı.

Putin, gelecek yıl BRICS dönem başkanlığını üstlenecek olan Hindistan'ı, grubun mevcut gündemini ilerletme konusunda tam olarak destekleyeceklerini belirtti.

Rusya ve Hindistan'ın, siyaset, güvenlik, ekonomi, ticaret, insani ilişkiler ve kültür alanlarında ilişkileri güçlendirmeye yönelik öncelikli görevleri içeren ortak bir bildiri kabul ettiğini aktaran Putin, ülkelerin fırsatları kısıtlamak yerine daha fazla gelişme sağlamak için işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.