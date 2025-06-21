Putin'den İran'a Destek: Buşehr Nükleer Reaktörü Projesine Bağlılık

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Buşehr nükleer reaktör projesine bağlılıklarını sürdürdüklerini ve İran'daki karmaşık duruma rağmen yeni reaktörlerin inşası için sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Putin, İran'da uluslararası normlara uygun hareket ettiklerini belirtti.

ST. PETERSBURG, 21 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın içinde bulunduğu karmaşık duruma rağmen Buşehr nükleer reaktör projesine bağlılıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Putin, cuma günü 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda yaptığı konuşmada, "İran'daki karmaşık duruma rağmen Buşehr nükleer reaktörünü tamamladık. Ayrıca iki yeni reaktörün inşası için sözleşme imzaladık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Buşehr Nükleer Santrali'ndeki personelin güvenliğinin sağlanması yönündeki taleplerini destekleme sözü verdiğini belirten Putin, "İran'da uluslararası normlara uygun hareket ediyoruz ve Buşehr'deki çalışanlarımızın güvenliğinin garanti altına alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

St. Petersburg'da uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla bir araya gelen Putin, "Buşehr'de 250'si tam zamanlı, diğerleri ise geçici olarak görev yapan uzmanlarımız bulunuyor. Toplam işgücümüz 600'e ulaşabilir ve biz geri çekilmiyoruz" diye konuştu.

Rus lider, İran'ın nükleer tesislerinin çevresindeki gerilimden duyduğu endişeyi dile getirerek, İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehditlerin Rusya'nın barışçıl çözüm arayışlarına aktif katılımını gerektirdiğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında yaptığı bilgilendirmede, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırılarının nükleer kirlenmeye yol açabileceği uyarısında bulundu.

Buşehr Nükleer Santrali'nin binlerce kilogram nükleer maddeye ev sahipliği yapan faal bir nükleer santral olduğunu belirten Grossi, "Şunu kesinlikle ve tamamen açıklığa kavuşturmak istiyorum: Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik doğrudan bir saldırı çevreye çok yüksek miktarda radyoaktivite yayılmasına neden olabilir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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