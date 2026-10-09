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Putin, BDT Zirvesi'nde ticarette ulusal para payının yüzde 90'ı aştığını bildirdi

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Avaza'daki BDT Liderler Zirvesi'nde ülkeler arası ticarette ulusal para birimleriyle yapılan ödemelerin payının yüzde 90'ı aştığını bildirdi. Putin, bu durumun dış etkilere rağmen ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi sağladığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimleriyle yapılan ödemelerin payının yüzde 90'ı aştığını bildirdi.

Putin, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kenti yakınlarındaki Avaza bölgesinde düzenlenen BDT Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin dar katılımlı toplantısında konuştu.

BDT ülkelerinin dış etkilere karşı bağımsız bir finansal altyapı oluşturduğunu belirten Putin, "Ülkelerimiz arasındaki ticari işlemlerde ulusal para birimlerinin payı yüzde 90'ı aştı. Bu durum, dış etkilere ve piyasa koşullarına rağmen ekonomik işbirliğimizi derinleştirmemizi sağlıyor." dedi.

BDT ülkelerinin büyük sanayi ve altyapı projelerini hayata geçirdiğini anlatan Putin, yeni Avrasya üretim ve ulaştırma zincirlerinin oluşturulduğunu, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı uluslararası lojistik koridorlarının modernize edildiğini söyledi.

Putin, BDT bünyesinde ithal ikamesi çalışmalarının sürdüğünü, makine, ekipman, ilaç ve tarım ürünleri üretiminin artırıldığını kaydetti.

BDT ülkelerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) merkezi rolüne ve uluslararası hukuk ilkelerine dayanan adil, çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasından yana olduğunu belirten Putin, Rusçanın da topluluk ülkelerini birleştiren önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Putin, BDT ülkelerinin mali suçlar, yolsuzluk, siber suçlar ve terörizmle mücadelede işbirliğini sürdürdüğünü aktararak topluluğun uluslararası alandaki olumlu imajının güçlendirilmesine önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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