Psg, Şampiyonlar Ligi'nde Üst Üste İkinci Kez Şampiyon Oldu

(BUDAPEŞTE) - Şampiyonlar Ligi finalinde Psg, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Arsenal'i penaltılarda 4-3 mağlup ederek üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere ekibi Arsenal, Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren mücadelede kupanın sahibini seri penaltı atışları belirledi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Arsenal, 6. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda skor üstünlüğünü koruyan İngiliz temsilcisi, PSG'nin baskısına rağmen uzun süre kalesini gole kapattı.

Fransız ekibi, 65. dakikada Dembele'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda ve uzatma bölümünde başka gol olmayınca final penaltı atışlarına taşındı.

Kaynak: ANKA