Üye Girişi
Haberler

Prostat Kanseri Farkındalığı İçin Klasik Otomobil Yürüyüşü Düzenlendi

Prostat Kanseri Farkındalığı İçin Klasik Otomobil Yürüyüşü Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen '2024 The Distinguished Gentleman's Drive' etkinliğinde, klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalığına dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. 40'a yakın klasik otomobilin sürücüleri, eşsiz kıyafetleriyle şehir turu yaparak etkinliğe renk kattı.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi.

Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu.

1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı.

Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Grubun Ankara temsilcisi Kayra Kolak, başkentte 2. kez düzenlenen etkinlikle hem prostat kanserine dikkati çekmek hem de klasik otomobil tutkunlarını başkentlilerle buluşturmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Prostat Kanseri Prostat Kanseri Etkinlikler Otomobil Güncel ankara Yaşam Spor

Dev çukurdan vinçle çıkarıldı! Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

 Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç

Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç

 Sedat Peker parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti

Parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti
Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz

Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti! Eyüpspor Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Eyüospor- Gaziantep maçı kaç kaç? KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi? SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı? Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle! Osmaniyespor FK - Yozgat Bozok Spor maçı CANLI İZLE! Osmaniyespor- Yozgat Bozok maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu? CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Halkalı güneş tutulmasının burçlara etkileri neler? 2 Ekim halkalı güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE! Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) 29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });